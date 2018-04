Serie B, Venezia-Palermo 3-0: Inzaghi vola

Tre punti davvero pesanti. Davanti a oltre 5.000 spettatori un convincente Venezia travolge 3-0 il Palermo e fa un passo avanti verso i Playoff, avvicinandosi in classifica gli avversari, terzi e adesso distanti solo tre lunghezze.



La partita si indirizza subito sui binari giusti per la squadra di Pippo Inzaghi, che passa in vantaggio al 10' con Suciu e raddoppia al 16' con Stulac, in entrambi i casi con conclusioni dalla distanza. Al 18' Litteri colpisce va vicino al tris (palo), con i rosanero incapaci di impesnierire la retroguardia avversaria.



Nella ripresa, al 64', arriva poi il 3-0 dell'ex Sinisa Andelkovic, su azione di corner. In pieno recupero gli ospiti colpiscono un palo con Trajkovski. Davvero troppo poco per pensare di uscire indenni dal Penzo: il ko potrebbe costare la panchina al tecnico Tedino. Si scaldano Stellone e De Biasi.