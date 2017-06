Serie B, undicesima giornata: Spezia-Cittadella 1-1

Il turno infrasettimanale di Serie B viene aperta dall'anticipo tra Spezia e Cittadella, valida per l'undicesima giornata del campionato cadetto. I veneti passano in vantaggio al 9', grazie al terzo gol stagionale di Arrighini. Nel secondo tempo arriva la reazione della squadra di casa con il colpo di testa di Pulzetti, al 53', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Migliore. La sfida del Picco si chiude dell'1-1: primo pareggio in campionato per la squadra di Venturato, che, dopo tre sconfitte consecutive, torna a fare punti e mantiene il secondo posto in classifica. Occasione persa, invece, per i liguri, costretti a rimanere a due lunghezze dagli avversari.