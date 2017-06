Serie B: Troiano risponde a Valentini: 1-1 nel derby ligure tra Entella e Spezia

Finisce 1-1, a Chiavari, il derby ligure fra Entella e Spezia, anticipo della 16.a giornata di Serie B. Partenza sprint dei padroni di casa che costruiscono tre occasioni in pochi minuti: Moscati, Ceccarelli e infine Caputo che al 20' costringe il portiere avversario al miracolo. Ci prova ancora Caputo al 21', poi è nuovamente protagonista l'estremo difensore dello Spezia, su tiro ravvicinato di Troiano al 26'. Quasi sul capovolgimento di fronte ospiti in vantaggio con Valentini che sfrutta un assist di Piccolo e batte Iacobucci. Nel finale di tempo un'occasione a testa, ma il risultato resta invariato.



Nella ripresa l'Entella sfiora il pari con Tremolada. Baez e Sciaudone vanno vicini al raddoppio per lo Spezia. I biancocelesti imprecano al 67' quando il tiro di Tremolada viene deviato da Chichizola sul palo. Intanto viene espulso il tecnico dello Spezia, Mimmo Di Carlo. Al 78' arriva il apreggio con un preciso colpo di testa di Troiano. All'84' Chichizola salva su Caputo. Gli ospiti chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Deiola al 43'.



L'Entella aggancia momentaneamente Il Perugia al sesto posto a quota 24 punti mantenendo due punti di vantaggio sullo Spezia.