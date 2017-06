Serie B: tris Verona e fuga in vetta, crolla il Carpi, stop Perugia

Continua senza sosta la corsa in testa alla classifica di Serie B del Verona, che al Bentegodi si sbarazza della Pro Vercelli con un comodo 3-0 grazie ai gol di Bessa, Pazzini (sempre più capocannoniere con 10 gol in altrettante giornate) e Ganz e stacca di 5 punti il Cittadella, sconfitto in casa dall'Ascoli nell'anticipo.

Alle spalle della coppia di testa quattro squadre a 16 punti. Si tratta del Perugia, che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive pareggiando 0-0 sul campo del Benevento, dell'Entella, che pareggia 1-1 in casa della Salernitana dopo aver a lungo cullato il sogno vittoria (in gol l'ex Caputo e Coda), lo Spezia, che ha vinto nell'anticipo col Brescia e il Carpi, che è crollato inaspettatamente 1-3 sul campo della sempre più sorprendente Spal, che si trova ora in piena zona playoff a quota 15 punti in coabitazione con il Benevento.

A 15 punti anche il Frosinone, che non riesce proprio a trovare continuità di risultati. La squadra di Pasquale Marino va sotto a inizio ripresa sul campo del Vicenza (che non segnava da oltre 500 minuti) a causa del gol di Pucino, poi trova il pari a 20' dal termine con il solito Daniel Ciofani. A due lunghezze dai laziali c'è il Bari, che al San Nicola gioca un'ottima partita e rifila un tris (doppietta di Monachello) al Trapani di Serse Cosmi, sempre più ultimo in classifica con 6 punti e nessuna vittoria in dieci giornate. 13 punti anche per il Pisa di Gattuso (espulso negli ultimi minuti di gara per proteste), che pareggia 1-1 in rimonta sul campo del Latina e interrompe una serie di due ko consecutivi.

Chiudono il quadro della decima giornata la vittoria di misura del Novara sull'Avellino (gol decisivo di Viola) che allontana i piemontesi, che salgono a 11 punti, dalla zona playout e il pareggio raggiunto in extremis dal Cesena sul campo della Ternana grazie a un rigore (molto contestato) a tempo quasi scaduto trasformato da Ciano.

GLI ANTICIPI

Nella gara delle 21 lo Spezia si impone 2-0 sul Brescia davanti al proprio pubblico e per una notte sale al terzo posto in classifica in coabitazione con il Carpi a 4 lunghezze dalla capolista Verona. I bianconeri sbloccano la partita già al 13esimo quando Nenè si fa respingere un rigore da Minelli, ma sulla ribattuta Piu è il più lesto di tutti e porta in vantaggio i suoi. I bianconeri legittimano il vantaggio nel primo tempo, ma non riescono a trovare il gol del raddoppio, che arriva invece a 5' dal termine con Deiola, che fissa il risultato e lascia il Brescia fermo a quota 12 in classifica.

Nell'anticipo delle 19 della decima giornata di Serie B il Cittadella conferma il momento di crisi e cade ancora, questa volta davanti al proprio pubblico, per mano dell'Ascoli di Cacia. L'ex capolista del campionato cadetto fatica a creare occasioni nel primo tempo, che chiude in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Litteri. Nella ripresa l'Ascoli prende sempre più coraggio e diventa padrone del campo fino al gol dell'1-0 firmato Cacia che lancia i bianconeri a quota 10 punti lasciando invece i veneti fermi a 18.