Serie B, Trapani: bruciata l'auto di Serse Cosmi

Ore di paura per Serse Cosmi: ieri sera, verso mezzanotte, la sua automobile è andata a fuoco davanti alla sua abitazione di Pizzolungo (frazione situata a pochi chilometri da Trapani). Il fatto si è verificato dopo una cena, tra l'allenatore e i suoi calciatori, in un noto ristorante della provincia siciliana. Dopo essere tornato a casa, Cosmi si è trovato di fronte a questo spiacevole episodio. Le indagini delle forze dell'ordine sono in corso e, al momento, non si può escludere nessuna ipotesi, comprese quelle dell'autocombustione e della matrice dolosa. Dopo l'allenamento del pomeriggio, Cosmi incontrerà i tifosi per affrontare il momento delicato del Trapani - ultimo in Serie B, a quota 5 punti dopo sette gare. Al termine della sconfitta casalinga contro il Cittadella, il tecnico dei granata aveva usato queste parole in conferenza stampa: "Abbiamo cinque calciatori fondamentali fuori, qui è troppo facile passare dai caroselli ai fischi...".