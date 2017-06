Serie B, Spezia-Vicenza 0-0

Spezia e Vicenza si dividono la posta nell'anticipo dell'ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie B. Al 'Picco' termina 0-0, con i liguri allenati da Di Carlo costretti a giocare per oltre un'ora in inferiorita' numerica a causa dell'espulsione di Pulzetti, avvenuta alla mezzora della prima frazione di gioco. Nel primo tempo, la prima vera occasione da gol capita sui piedi di Giacomelli al 45', ma il tiro dell'attaccante ospite sulla corta respinta di De Col incoccia il palo esterno della porta di Chichizola.



Nella ripresa, sono i padroni di casa ad avvicinarsi di piu' al gol vittoria: al 14' la conclusione da fuori area di Maggiore termina di un soffio sul fondo alla destra di Vigorito, mentre al 26' e' un colpo di testa di Valentini a sfiorare la rete sugli sviluppi di un corner. Sul fronte opposto, il Vicenza puo' recriminare per le occasioni sciupate da Galano e da Bellomo, che al 29' si vede respingere da Chichizola il tiro dopo una serpentina in area.