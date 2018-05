Serie B: Spezia, Gilardino può lasciare

Alberto Gilardino potrebbe lasciare lo Spezia: ad ottobre aveva firmato un biennale con possibilità di rescissione ma entrambe le parti stanno riflettendo sul futuro. Sul calciatore stanno pesando anche le contestazioni con insulti e fischi nei suoi confronti per il rigore fallito contro il Parma: la parte di tifoseria che lo ha contestato lo accuserebbe di aver tirato fuori il penalty di proposito per favorire la sua ex squadra, ipotesi adombrata anche a Frosinone.



Il bomber, 16 presenze e 6 gol con lo Spezia, respinge ovviamente le illazioni e questa situazione lo aiuterà nella riflessione che stava già facendo visto che, in caso di addio del tecnico Fabio Gallo, avrebbe comunque pensato di andarsene (o addirittura lasciare il calcio). La società, di conseguenza, potrebbe fare lo stesso ragionamento e le strade sono destinate a separarsi.