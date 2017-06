Serie B, Spal, festa promozione rinviata. Tonfo Cittadella, vola il Perugia

Nella 39.ma giornata di Serie B la capolista Spal non va oltre lo 0-0 sul campo dello Spezia e non può ancora festeggiare la promozione in A. Anche un successo non sarebbe bastato per il salto nel massimo campionato a causa della vittoria del Perugia a Vercelli. Gli uomini di Bucchi si impongono 1-0 grazie al gol di Mancini al 39' e resistono in inferiorità numerica (espulsione di Dezi al 49').



Cade invece il Cittadella, battuto 3-2 in casa dal Cesena. Che non sia una giornata fortunata per i veneti lo si capisce subito: dopo un solo minuto di gioco Iori fallisce infatti il rigore del possibile vantaggio. Al 26' Ligi porta avanti gli ospiti prima del pari siglato da Arrighini al 33'. Nella ripresa Rodriguez (50') e Ciano (79') regalano i 3 punti a Camplone. Inutile il timbro di Chiaretti all'86'.



Pesante caduta anche per l'Entella (2-0 a Trapani) e perde terreno nella corsa ai playoff. Nizzetto al 33' e Barillà al 38' puniscono i biancocelesti: i granata di Calori, al momento, sono fuori dalla zona playout. Altri tre match finiscono a reti inviolate: Bari-Pisa, Ternana-Carpi e Latina-Ascoli.