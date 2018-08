Serie B, sorride il Venezia. Pari beffa per la Cremonese

Nella prima giornata di Serie B (inaugurata ieri con l'anticipo tra Brescia e Perugia) sorride il Venezia di Stefano Vecchi. Ai lagunari, che cancellano almeno in parte l'eliminazione dalla Coppa Italia a opera del Sudtirol, basta un gol messo a segno da Bentivoglio nel recupero del primo tempo (conclusione di destro dai 20 metri deviata da Mora) per avere la meglio sullo Spezia di Marino.



Ha accarezzato a lungo i tre punti anche la Cremonese. L'undici di Mandorlini, in vantaggio al 30' con Castrovilli dopo una splendida discesa di Carretta, viene raggiunta al 93' da Mancuso (colpo di testa su uscita a vuoto di Radunovic) che in precedenza aveva colpito una traversa. Da segnalare la contemporanea espulsione di Greco e Marras al 53'.



Finisce senza reti la sfida tra Salernitana e Palermo (traversa di Trajkovski nella prima frazione): come riferisce l'Ansa intorno al 58' due gruppi della tifoseria rosanero, entrambi posizionati nel settore ospiti ma a a qualche metro di distanza l'uno dall'altro, sono venuti alle mani per divergenze di vedute. Ne è scaturita una violenta rissa che ha visto coinvolte decine di persone. Dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità grazie all'intervento di alcuni agenti di Polizia: sono in corso indagini della Digos per identificare i responsabili che rischiano il Daspo.