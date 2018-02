Serie B, rinviate Cesena-Pro Vercelli, Bari-Spezia e Perugia-Brescia

La neve tiene sotto scacco l'Italia e influenza naturalmente anche i campionati di calcio. Dopo il rinvio di Juventus-Atalanta, sono già saltate ufficialmente quattro partite del campionato di Serie B che erano in programma stasera per il turno infrasettimanale valido per la 28esima giornata: la decisione su Pescara-Carpi era stata presa 24 ore fa, oggi il perdurare delle cattive condizioni atmosferiche ha costretto le autorità a rinviare a data da destinarsi anche Cesena-Pro Vercelli, Bari-Spezia e Perugia-Brescia.



Il prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha "inderdetto l'utilizzo dello stadio per la salvaguardia dell'incolumità pubblica" dopo che ieri la squadra si era allenata al San Nicola sotto la neve. Stessa storia a Perugia: "Dopo il sopralluogo del Gos - si legge in un nota del club - viste le condizioni generali dello stadio e del campo da gioco, nonché la pericolosità per il pubblico e per il personale di servizio dello stadio in tutti i settori, si rileva che non sussistono le condizioni idonee per la disputa della partita, che verrà recuperata a data da destinarsi". Infine l'identica decisione è stata presa anche a Cesena.