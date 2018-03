Serie B, rinviate anche Pro Vercelli-Perugia e Parma-Palermo

Il maltempo continua a farla da padrone in quasi tutta Italia, in particolare al Nord, e condiziona inevitabilmente i campionati di calcio. La forte nevicata del mattino ha costretto le autorità a rinviare altre due partite della 29esima giornata di Serie B: dopo Brescia-Entella, infatti, stessa sorte è toccata anche a Pro Vercelli-Perugia, col campo dei piemontesi completamente imbiancato, e poco dopo a Parma-Palermo.



Già il turno infrasettimanale di Serie B era stato quasi "dimezzato" a causa delle cattive condizioni atmosferiche con i rinvii di Perugia-Brescia (spostata a martedì 6 marzo), Cesena-Pro Vercelli. Bari-Spezia e Pescara-Carpi (riprogrammate per il 13 marzo). In Serie C, invece, sono state rinviate Alessandria-Arzachena, Monza-Prato, Viterbese-Piacenza e Santarcangelo-Südtirol. Al momento non sembrano a rischio gare di Serie A.