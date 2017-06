Serie B, quattordicesima giornata: poker del Novara al Verona, il Frosinone accorcia sulla capolista

Nel positicipo della quattordicesima giornata di Serie B, il Bari non va oltre l'1-1 contro lo Spezia al San Nicola. La squadra del nuovo allenatore Colantuono va avanti con Brienza, ma un'incredibile autogol di Fedele regala un punto importanta agli ospiti. I tifosi di casa non la prendono bene e sommergono di fischi i propri giocatori al termine della gara. Nelle gare del pomeriggio il Verona affonda a sorpresa al Bentegodi sotto i colpi del Novara: i piemontesi vincono 4-0, trascinati dalle reti di Casarini, Viola, Faragò e Galabinov. La squadra di Pecchia rimane al primo a posto, ma ora deve stare attenta al Frosinone, secondo a meno tre punti. Al Matusa i ciociari superano 3-1 l'Ascoli: decisivi Daniel Ciofani e soprattutto Soddimo con una doppietta. Il Cittadella scivola al terzo posto, per via della sconfitta, per 1-0, sul campo del Benevento. La formazione di Venturato sciupa diverse chance per andare in gol e viene beffata da Ceravolo nel finale. Successo importantissimo per gli Stregoni, quarti a pari merito della Spal.



Occasione sprecata anche per il Perugia, passato in vantaggio all'84 con Nicastro e raggiunto due minuti dal Trapani, grazie a Coronado: allo stadio Curi finisce 1-1. Stesso risultato tra Carpi e Avellino al Braglia: Lasagna risponde ad Ardemagni. Solo 0-0, invece, tra Entella e Pro Vercelli a Chiavari. Il match più spettacolare è sicuramente quello dell'Arechi, dove la Salernitana batte 4-2 la Ternana, che chiude il match in nove per le espulsioni di Maccariello e Surraco. Palombi e Faletti illudono gli ospiti, prima della rimonta griffata Perico, Coda, Vitale e Rosina che regala i tre punti ai granata.



Nel lunch match Alejandro Rodriguez fa tornare il sorriso in casa Cesena: l'attaccante spagnolo con una doppietta stende il Pisa di serie B e rilancia in chiave salvezza i romagnoli, senza vittoria da oltre due mesi. Gattuso e i nerazzurri, invece, rimangono fermi a quota 15 punti non uscendo dal momento difficile. Il Cesena avanti alla mezz'ora con Rodriguez bravo nel girare di prima un cross di Dal Monte, raddoppio nel finale con il contropiede dello spagnolo che batte Cardelli con un bel diagonale siglando il definitivo 2-0.