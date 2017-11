Serie B, Pro Vercelli-Empoli 2-1, toscani in crisi

Perde l'Empoli, battuto (anche) da un gol di Firenze, così per rendere ancora più amara la sconfitta. Ora è vera crisi per i toscani, tra i favoriti in questa Serie B, eppure capaci di ottenere un solo successo nelle ultime cinque giornate. Il campionato delle sorprese, allora, ne regala un'altra: la Pro Vercelli, ultima in classifica e per nulla appagata dal blitz nel derby col Novara di una settimana fa, la spunta in rimonta e abbandona il ruolo di fanalino di coda che occupava, a dire il vero, insieme ad altre tre squadre, Ternana, Ascoli e Cesena.



La squadra di Vivarini ha il merito di passare in vantaggio grazie a un gol di Caputo, sempre più capocannoniere a quota 11. Ma l'illusione dura 5 minuti, dal 29' al 34', quando arriva il pari di Firenze. E nella ripresa ci pensa Castiglia, scuola Juve, a firmare il sorpasso.