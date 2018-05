Serie B, playoff verso il rinvio: il Bari rischia una penalizzazione

Sabato 26 maggio doveva essere la data di inizio dei playoff di Serie B. Ma quasi certamente non lo sarà più. La Lega di Serie B e la Figc, infatti, stanno ipotizzando lo slittamento della post-season dopo il deferimento del Bari dovuto ai ritardati pagamenti di Irpef e contributi Inps relativi ai mesi di gennaio e febbraio: questo deferimento potrebbe portare a una penalizzazione in classifica e di conseguenza al sorpasso del Cittadella, ironia della sorte avversario negli spareggi-promozione che ha chiuso il campionato al settimo posto, un gradino dietro il Bari.



In tal caso, i veneti avrebbero il diritto di giocare la gara secca in casa e non in Puglia, come è attualmente previsto. La data dell'udienza presso il Tribunale Federale è stata anticipata dall'1 giugno al 25 maggio, ma in ogni caso servirà attendere l'appello visto che entrambe le parti possono fare ricorso, così giocare il 26 maggio appare impossibile. Si aspetta solo l'ufficialità del rinvio, che ovviamente farebbe slittare anche l'altro turno preliminare Venezia-Perugia, in programma il 27 maggio, e poi le semifinali, quando entreranno in scena anche Frosinone e Palermo. Probabilmente tutto verrà rimandato di una settimana.