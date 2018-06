Serie B, playoff: Venezia e Cittadella in semifinale

Il Venezia è la quarta squadra che accede alle semifinali dei playoff di serie B che si giocheranno tra mercoledì e domenica con partita di andata e ritorno: dopo Frosinone e Palermo (qualificate come terza e quarta in classifica) e il Cittadella (vedere pagina seguente), la squadra di Filippo Inzaghi (che ha seguito i suoi dalla tribuna causa squalifica) elimina il Perugia di Alessandro Nesta con un rotondo 3-0 casalingo e sogna la seconda promozione in due anni.



Dopo buone occasioni per Diamanti e Cerri ben sventate da Audero, i padroni di casa sbloccano il match alla mezz'ora con un grande destro dai 35 metri di Stulac che capitalizza alla perfezione uno dei tanti schemi su palla inattiva. Nella ripresa gli umbri calano e il Venezia la chiude: a un quarto d'ora dalla fine, ancora da calcio piazzato, Geijo trova la grande risposta di Leali ma Modolo è letale da due passi. Nel finale contropiede letale di Pinato: ora la sfida contro il Palermo.

Alla fine il fattore campo e la classifica finale hanno pesato tantissimo: dopo la penalizzazione che ha rinviato di una settimana l'inizio dei playoff di serie B, il Bari non va oltre il 2-2 sul campo del Cittadella dopo i tempi supplementari e i veneti, proprio per i 66 punti guadagnati durante il campionato contro i 65 dei pugliesi, si qualificano alle semifinali dove troveranno il Frosinone (andata e ritorno si giocheranno mercoledì e domenica).



Una partita nervosissima non solo per come ci si è arrivati ma anche per l'andamento e il finale: dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti con gli ospiti che si fanno preferire al Cittadella, al 51' Galano sblocca dal limite approfittando di un precedente contatto tra Tello e Varnier che però l'arbitro Ghersini non sanziona. L'episodio carica i padroni di casa che ribaltano la situazione tra il 59' e il 69' con la splendida doppietta di Bartolomei, prima su punizione poi con un gran tiro al volo.



Quando il Tombolato è pronto alla festa, Brienza rianima la squadra di Grosso (con la grande complicità di Alfonso) che si guadagna i supplementari dove però, anche per le espulsioni finali dello stesso attaccante e di Gyomber, il Bari non trova il gol che lo avrebbe qualificato alla semifinale.