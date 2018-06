Serie B, playoff: Cittadella-Bari 2-2, i veneti in semifinale

Alla fine il fattore campo e la classifica finale hanno pesato tantissimo: dopo la penalizzazione che ha rinviato di una settimana l'inizio dei playoff di serie B, il Bari non va oltre il 2-2 sul campo del Cittadella dopo i tempi supplementari e i veneti, proprio per i 66 punti guadagnati durante il campionato contro i 65 dei pugliesi, si qualificano alle semifinali dove troveranno il Frosinone (andata e ritorno si giocheranno mercoledì e domenica).



Una partita nervosissima non solo per come ci si è arrivati ma anche per l'andamento e il finale: dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti con gli ospiti che si fanno preferire al Cittadella, al 51' Galano sblocca dal limite approfittando di un precedente contatto tra Tello e Varnier che però l'arbitro Ghersini non sanziona. L'episodio carica i padroni di casa che ribaltano la situazione tra il 59' e il 69' con la splendida doppietta di Bartolomei, prima su punizione poi con un gran tiro al volo.



Quando il Tombolato è pronto alla festa, Brienza rianima la squadra di Grosso (con la grande complicità di Alfonso) che si guadagna i supplementari dove però, anche per le espulsioni finali dello stesso attaccante e di Gyomber, il Bari non trova il gol che lo avrebbe qualificato alla semifinale.