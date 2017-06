Serie B, Pisa-Cittadella 1-4: Gattuso retrocesso

Dopo un solo anno di serie cadetta, il Pisa retrocede dalla B alla Lega Pro dopo la pesante sconfitta casalinga per 4-1 (di Arrighini il vantaggio ospite, pari di Masucci poi doppietta di Vido e sigillo di Scaglia) contro il Cittadella nel posticipo della quarantesima giornata. Paradossalmente i nerazzurri continuano a mantenere la miglior difesa della serie B anche dopo il poker veneto ma non basta quando hai il peggiore attacco: per Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi è retrocessione matematica.



Una stagione iniziata male e finita peggio causa i problemi societari, con i mancati pagamenti degli stipendi per mesi sino ai 4 punti di penalizzazione che hanno affossato il Pisa: Gattuso (che nello strano incrocio di destini vede l'ex compagno Pippo Inzaghi salire in B) ha fatto il possibile, il gruppo l'ha anche seguito rimanendo unito ma il miracolo sportivo non si è avverato.