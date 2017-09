Serie B, Pescara-Frosinone 3-3: Zeman si fa riprendere

L'anticipo della terza giornata del campionato della serie B tra Pescara e Frosinone ha regalato all'Adriatico emozioni a raffica con un 3-3 pirotecnico. Il Pescara, in vantaggio per 3-0 alla fine del primo tempo grazie ad una tripletta di Pettinari (2', 40' e 46'), subisce nella ripresa la prepotente rimonta della formazione ciociara che grazie ad una doppietta di Ciano (11' e 16'), e ad un gol di Ciofani al 27' raggiunge il pareggio, andando vicino anche al vantaggio.



Da rimarcare i quattro legni colpiti dalla squadra di Longo in una gara che ha regalato emozioni in serie, confermando la forza della squadra laziale e i problemi difensivi di un Pescara che in tre gare ha subito 8 reti. Pettinari capocannoniere del torneo con sei reti segnate, grazie alla tripletta.