Serie B: Pescara-Foggia 5-1, tripletta di Pettinari

Comincia alla grande il campionato per il Pescara: nel posticipo del primo turno di serie B, gli abruzzesi battono 5-1 il Foggia allo Stadio Adriatico. Zdenek Zeman non guarda in faccia alla squadra che lo ha lanciato all'inizio degli anni '90 e, dopo il rapido vantaggio con Pettinari al settimo minuto, scatena i suoi nella ripresa.



Pettinari ritocca il suo score con altri due gol al 57' e all'81' mentre in mezzo ci sono pure i sigilli di Benali e Mancuso. Di Gerbo all'89' il gol della bandiera per i pugliesi. Il Pescara raggiunge Perugia, Frosinone, Palermo, Cittadella, Avellino, Parma e Carpi a quota 3 punti ma si prende la vetta della classifica a parimerito con gli umbri per la differenza reti.