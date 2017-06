Serie B, Perugia-Spezia 0-0: playoff a rischio, Verona e Frosinone sognano

Paradossi del regolamento. Lo Spezia, in piena lotta per i playoff, impone il pari al Perugia conquistando un risultato importante al Renato Curi. Importante e potenzialmente beffardo. Già, perché i due punti tolti agli umbri possono costare anche ai liguri e ad almeno altre quattro squadre. Al momento la classifica di Serie B vede il Perugia al quarto posto a quota 61 punti: se Verona e Frosinone rispettano il pronostico battendo rispettivamente l'Entella reduce da tre sconfitte di fila e il Trapani, volano rispettivamente a +11 e +10 a due giornate dalla fine. E con questa situazione i playoff sarebbero cancellati permettendo alla seconda e alla terza di andare direttamente in Serie A.



Lo Spezia, però, ha fatto il proprio dovere fino in fondo. Ovviamente. Ha colpito un palo con Granoche a inizio partita, poi ha sofferto molto fino all'intervallo, con Dinolfo vicino al colpo del k.o., poi nella ripresa ha preso le misure andando più vicino al gol dei padroni di casa con Terzi. Alla fine non ha segnato nessuno. E soprattutto nessuno può far festa. Tranne, forse, Verona e Frosinone.