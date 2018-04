Serie B, Perugia quarto: Di Carmine sbanca Vercelli

Adesso che la classifica di B non ha più asterischi, è più semplice da capire: il Perugia rientra di diritto tra le candidate a un posto in Serie A. Anche diretta, senza bisogno di passare dai playoff. La vittoria nel recupero a Vercelli permette agli umbri di balzare al quarto posto, agganciando il Parma e il Bari: a quota 53, a -5 dal Frosinone secondo, il diritto a sognare in grande è stato conquistato.



In Piemonte decide una doppietta di Samuel Di Carmine nel finale: il primo gol lo segna all'84', poi chiude i conti in pieno recupero. L'attaccante sale a 17 reti stagionali, con la quinta doppietta: definirlo giocatore decisivo è persino riduttivo. Il Perugia fa un balzo tra le grandi con il nono risultato utile consecutivo: la serie cominciata meno di due mesi fa racchiude 7 vittorie e due pareggi: continuando di questo passo il secondo posto non è una chimera.



Nell'altro recupero del giorno, finisce senza reti tra Brescia ed Entella, un punto utile a entrambe in chiave salvezza per tirarsi temporaneamente fuori dalla zona playoff, mentre la Pro Vercelli, penultima, è messa sempre peggio.