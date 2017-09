Serie B, Perugia in vetta, Frosinone battuto e agganciato

La Serie B è così, c'è poco da meravigliarsi: ogni sabato la classifica rischia di essere rivoluzionata. Accade alla sesta giornata che ha due grandi protagoniste: Perugia e Cittadella. Gli umbri vincono lo scontro diretto col Frosinone e agganciano i ciociari in testa alla classifica: a decidere è Di Carmine, alla terza rete in campionato, con un gol al 23' del primo tempo, poi è Rosati, con una serie di parate provvidenziali, a dare lo scacco matto all'ex capolista solitaria. Il Cittadella, invece, firma l'impresa del giorno interrompendo la striscia positiva dell'Empoli, finora imbattuto: in Toscana finisce 1-0 grazie alla rete di Litteri all'8'.



La grande sorpresa del giorno, invece, è lo 0-0 del Pescara, risultato raro per una squadra di Zeman: a imbrigliare gli abruzzesi ci ha pensato la Cremonese, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Dopo tre sconfitte consecutive si riscatta il Parma che batte 1-0 l'altra neopromossa, il Venezia di Pippo Inzaghi, il Bari conquista il secondo successo di fila travolgendo la Ternana con la doppietta di Cissé intervallata dal guizzo di Improta. Fanno festa in Campania con la vittoria della Salernitana (2-0 allo Spezia) e quella dell'Avellino (2-1 a Novara), finiscono pari le altre sfide: Brescia-Foggia 2-2, Entella-Carpi 0-0.