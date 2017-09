Serie B, Perugia ed Empoli ko. Sale l'Avellino

Serie B all'insegna delle sorprese. Nella 7.a giornata del campionato cadetto cadono Perugia ed Empoli. Gli umbri perdono 2-1 a Brescia dopo essere passati in vantaggio con Kwang-Song Han: le reti di Caracciolo e Bisoli condannano la squadra di Giunti. Ai toscani non basta il doppio vantaggio sul campo dell'Avellino (Donnarumma e Zajc): Kresic, Castaldo su rigore e D'Angelo regalano agli iripini tre punti d'oro. I Lupi sono ora in vetta alla classifica con Perugia, Frosinone (sfiderà lunedì sera la Cremonese) e Palermo, bloccato 0-0 ad Ascoli.



Colpo esterno del Pescara di Zeman con il Carpi: Capone proietta gli abruzzesi nelle zone alte della classifica. Con lo stesso punteggio l'Entella si impone sul campo del Cittadella: decide il rigore di Troiano. Sorride pure il Venezia. L'undici di Inzaghi va avanti 2-0 a Terni con Zigoni e l'autorete di Plizzari prima di subire il ritorno dei rossoverdi (sigilli di Montalto e Varone). Allo scadere il timbro di Domizzi. Di misura il successo interno dello Spezia sul Bari grazie a Walter Lopez. La Pro Vercelli infine dilaga 5-2 contro il Cesena.



QUI CRONACHE E TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE