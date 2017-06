Serie B, Perugia-Benevento 1-1, "Streghe" in finale playoff

Il Benevento aveva fatto la storia già nella scorsa primavera, quando per la prima volta in 87 anni di storia aveva conquistato la promozione in Serie B. Ora rischia di fare anche meglio, perché pareggiando 1-1 a Perugia, ha staccato il pass per la finale playoff, dove il 4 e l'8 giugno affronterà il Carpi nell'ultima sfida che metterà in palio la Serie A. La spinta dei 18.231 spettatori del Curi non è bastata gli umbri: l'1-0 dell'andata manda avanti i sanniti, trascinati ancora una volta da Puscas, attaccante di scuola Inter già al secondo gol nei playoff dopo quello realizzato allo Spezia.



È una botta dalla distanza di Lopez ad aprire un primo tempo approcciato meglio dai campani, che mettono subito alla prova Brignoli con una bella combinazione Cisse-Puscas. Il Perugia fatica di più a costruire la manovra offensiva: ci riesce a cavallo dei 30' con Di Chiara, Dezi e Di Carmine, che però non sbloccano. Bucchi al 42' è costretto sostituire Brighi, che risente di un problema muscolare, con Acampora. Al cambio campo i grifoni cambiano regime e pressano subito con Del Prete e Acampora. Il Benevento risponde con Viola al 61', ma è sempre la squadra di Bucchi a spingere di più. Ma dopo l'ennesima incursione di Di Chiara, fa festa la curva che ospita i 1600 tifosi giallorossi: all'81' angolo dei campani respinto da Brignoli, ma Puscas in area intercetta e segna l'1-0. Al Perugia, che allo scadere reclama un rigore, non basta il pari di Nicastro realizzato 91'. Finisce 1-1 con sette ammoniti. E la festa delle Streghe.