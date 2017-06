Serie B, Pazzini rilancia il Verona, colpaccio Spal a Salerno

Dopo un mese di digiuno il Verona torna alla vittoria nella 28ª giornata di Serie B. Il turno infrasettimanale premia l'Hellas (2 punti nelle precedenti 4 partite): ci pensa il solito Pazzini a mettere fine alla crisi dei veneti segnando una doppietta contro la Ternana, ultima in classifica, contestata dai suoi stessi tifosi e alla nona sconfitta nelle ultime 10 gare. L'ex centravanti di Milan e Inter sale così a 19 gol ed è sempre più capocannoniere del campionato: l'ultima vittoria del Verona era arrivata proprio quando Pazzini aveva segnato la sua ultima rete prima di un'astinenza di 4 gare.



L'Hellas sale così a quota 49, terza da sola grazie alla sconfitta del Benevento a Novara (1-0, gol di Troest). In testa c'è sempre il Frosinone, fermato sull'1-1 a Perugia: la capolista era andata avanti con Kragl, poi ci ha pensato Nicastro a regalare il pari agli umbri. La Spal si avvicina così ai ciociari: merito del colpaccio a Salerno, dove i ferraresi hanno vinto 2-1 (rigore di Zigoni e sigillo del solito Floccari prima dell'inutile rete di Coda nel recupero).



Nelle altre gare della serata solo altre due vittorie, il 3-2 del Cittadella al Trapani che lascia i veneti al 6° posto, il 2-1 dello Spezia sull'Ascoli. Pari in tutte le altre sfide: Latina-Cesena e Pro-Vercelli-Avellino 1-1, Pisa-Carpi 0-0, Vicenza-Entella 2-2.