Serie B, Pazzini lancia il Verona: Gattuso è ultimo

Ci pensa sempre Giampaolo Pazzini. Una rete dell'ex Milan nella ripresa permette al Verona di sbancare il difficile campo di Trapani (2-0 grazie al gol nel finale di Luppi) e riporta i gialloblu nelle zone altissime della classifica a pari punti con la Spal sconfitta nell'anticipo e a sole due lunghezze dal Frosinone capolista.

Alle spalle del terzetto di testa successo importantissimo per il Perugia, che resta quarto battendo il Vicenza 1-0 al Curi grazie a un gol al 90' di Mustacchio. A quota 51 insieme agli umbri c'è il Benevento di Ciciretti, vittorioso in rimonta 3-1 a La Spezia grazie a una prestazione super del suo gioiello (rigore procurato, assist e sigillo finale), un punto più sotto il Cittadella, che torna a vincere espugnando 2-0 il campo del Latina.

Continuando a scendere con la classifica ci sono poi tre squadre a quota 47: il Bari, che è in crisi nera e cade anche a Vercelli (1-0), l'Entella, che vede sfumare il successo sul campo del Brescia solo all'ultimo secondo (2-2) e il Carpi, che ritrova i tre punti vincendo in rimonta 2-1 ad Ascoli.

Apertissima la lotta per non retrocedere, delle squadre in fondo alla classifica vince solo la scatenata Ternana, che dopo il poker rifilato all'Avellino stende 2-1 il Novara a domicilio e abbandona l'ultimo posto dove c'è ora, in solitaria, il Pisa. La squadra di Gattuso perde 1-0 in casa contro la Salernitana (decisivo Rosina), ma per fortuna dell'ex centrocampista del Milan cadono anche le dirette concorrenti Latina, Trapani e Vicenza. L'unica a smuovere un po' la classifica è il Brescia, che col pareggio con l'Entella sale a quota 34 a un punto di distanza dal Cesena.