Serie B, Parma-Venezia 1-1, Spezia-Salernitana 3-0

Cambia la classifica di Serie B dopo gli anticipi della 27esima giornata: lo Spezia batte la Salernitana 3-0 e sale temporaneamente al settimo posto scavalcando il Parma, che pareggia 1-1 col Venezia nello scontro diretto.



D'Aversa, sotto esame dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, non riesce a tornare alla vittoria: per lui due punti in 4 partite. Inzaghi, oggi squalificato, gioisce invece per un nuovo risultato utile in trasferta nella corsa play off e resta sesto in classifica. Il primo tempo è nettamente dominato dal Parma che colpisce anche un palo al 32' con un tiro potente di Gagliolo. Nella ripresa però è il Venezia ad essere subito protagonista meritando il vantaggio: in rete va Firenze al 21' grazie ad un maldestro intervento al limite di Lucarelli che, nel tentativo di anticipare Pinato, serve l'autore del gol. La reazione dei padroni di casa si concretizza al 29' con Scozzarella che dopo avere dribblato tre avversari viene messo a terra in area da Andelkovic. Dal dischetto Calaiò, appena entrato al posto di Ceravolo, riporta il match in parità.



Due ore prima lo Spezia aveva liquidato la Salernitana con un netto 3-0. Al Picco, i liguri rompono l'equilibrio della contesa al 21' grazie a Pessina che da distanza ravvicinata capitalizza il cross dalla sinistra di Mastinu. Pochi minuti più tardi i campani protestano per un presunto tocco di mano in area di Giani sul cross di Pucino, poi è bravo Di Gennaro in chiusura di frazione a evitare un autogol sul tiro cross scagliato da Vitale. Nella ripresa la squadra di Colantuono si fa più intraprendente e all'11' sfiora il pari con un colpo di testa di Palombi che finisce di poco fuori; due minuti più tardi, al 13', arriva invece il raddoppio dei liguri, con l'assist di Mastinu che libera Marilungo davanti a Radunovic: l'attaccante spezzino realizza con un diagonale. Bocalon al 17' si divora il gol che avrebbe riaperto il match e al 39' arriva il tris dei padroni di casa, con il neoentrato Granoche.