Serie B, Parma secondo, il Frosinone fa festa al 95'

Due gol per il sorpasso, non per lo scatto definitivo. Il Parma piega la Ternana grazie a Ceravolo e Di Gaudio e balza da solo al secondo posto a +2 sul Palermo e a +1 sul Frosinone, che a Brescia è andato sotto, ha sofferto, ma poi ha ribaltato il risultato spuntandola al 95' con una rete di Ciano. Cambia la classifica di Serie B dopo la 39esima giornata, dunque, con i rosanero che scivolano al quarto posto, mentre il Venezia risale al quinto, restando a -3 dalla promozione.



Continua anche il momento d'oro del Cittadella che sbanca il campo del pericolante Avellino, agganciato al terzultimo posto da Ascoli ed Entella, e conquistando la terza vittoria consecutiva raggiunge il Bari al sesto posto. Nelle altre gare il Foggia batte 2-1 lo Spezia provando a mantenere vive le residue speranze playoff, finiscono senza reti Carpi-Empoli e Pescara-Cesena, pari (1-1) anche tra Cremonese e Novara.