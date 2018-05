Serie B: Parma promosso in A, Novara retrocesso in C

La 42.a e ultima giornata di serie B ha espresso i suoi verdetti: il Parma vince e viene promosso direttamente in serie A mentre Frosinone e Palermo saranno costrette ai playoff, a cui accedono (in ordine) anche Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. L'Entella vince lo scontro salvezza contro il Novara mandandolo in serie C e si giocherà le chance di salvezza nel playout contro l'Ascoli (0-0 contro il Brescia).



Il Parma di D'Aversa liquida in scioltezza lo Spezia in trasferta con le reti di Ceravolo e Ciciretti (in mezzo anche l'errore dal dischetto di Gilardino, ex gialloblù, per il possibile 1-1) e scrive la storia del calcio italiano: mai nessuna squadra era riuscita a passare dalla serie D alla serie A in tre stagioni, gli emiliani rivedono la massima serie dopo tre anni (o 1083 giorni) di purgatorio seguiti al fallimento della società.



Ma il Frosinone - che chiude a pari punti con il Parma ma rimane terzo per la differenza reti negli scontri diretti - si mangia le mani contro il Foggia perché, dopo aver rimontato la rete di Mazzeo con Paganini e l'autogol di Rubin, prende il definitivo 2-2 di Floriano in contropiede: i ciociari chiudono terzi davanti al Palermo che supera 2-0 la Salernitana all'Arechi con Chochev e La Gumina. E per la società di Stirpe è il secondo anno consecutivo in cui la A diretta sfugge all'ultima giornata: la scorsa stagione fu il Verona a fare festa mentre la squadra allora allenata da Marino uscì ai playoff.



Ai playoff anche Venezia (0-0 col Pescara), Bari (2-0 al Carpi), Cittadella (2-0 alla Pro Vercelli) e Perugia (Nesta perde la prima da allenatore, 1-2 sul campo dell'Empoli capolista). Il Cesena batte di misura la Cremonese, l'Avellino espugna il campo della Ternana mentre Ascoli e Brescia non si fanno male: i lombardi salvi, i marchigiani dovranno giocarsi la permanenza in B nel playout contro l'Entella che vince a Novara con la rete di Crimi spedendo i piemontesi in serie C.

VERDETTI E CALENDARIO DI PLAYOFF E PLAYOUT

Empoli e Parma promosse direttamente in serie A

Playoff: Bari-Cittadella 26 maggio (la vincente contro il Frosinone, andata 29 maggio e ritorno 2 giugno). Venezia-Perugia 27 maggio (la vincente contro il Palermo, andata il 30 maggio e rigorno 3 giugno). Finali il 7 e 10 giugno

Ternana, Pro Vercelli e Novara retrocesse in serie C

Playout: Ascoli-Entella andata 24 maggio, ritorno 31 maggio

BUFFON SI COMPLIMENTA CON IL PARMA