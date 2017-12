Serie B, Parma e Palermo in testa, Zeman salvo al 92', Cittadella show

Ventiquattro gol in otto partite: solito spettacolo in Serie B, con la diciassettesima giornata che parte in modo scoppiettante. Il risultato più importante arriva da Parma, dove i ducali tornano al successo dopo la sconfitta col Carpi e, battendo 3-0 la Pro Vercelli, balzano al comando raggiungendo il Bari: con i piemontesi in dieci per l'espulsione di Konaté, sblocca il risultato Insigne jr, al sesto gol stagionale (stavolta grazie all'aiuto di una deviazione della barriera), poi Scavone e Corapi chiudono i conti. In testa c'è anche il Palermo, che però in casa col Venezia non va oltre lo 0-0: Inzaghi ha imbrigliato i siciliani, resistendo anche in dieci negli ultimi dieci minuti dopo l'espulsione di Domizzi.



Fallisce, invece, l'aggancio alla vetta il Frosinone: i ciociari soffrono col Cesena, vanno due volte sotto e poi, in superiorità numerica per l'espulsione di Kupisz, riescono a ribaltare il risultato. Sembra fatta quando Soddimo firma il 3-2 al 77', ma i romagnoli trovano il clamoroso 3-3 con Jallow. A far festa, nelle zone alte della classifica, sono Cittadella e Cremonese: i veneti si confermano in un gran momento, come dimostrato dal successo sulla Spal in Coppa Italia, e conquistano la terza vittoria di fila vincendo 3-1 a Foggia; i grigiorossi tornano al successo dopo quasi un mese grazie al gol di Paulinho che all'87' condanna lo Spezia e consente ai lombardi di tornare in zona playoff e di agganciare l'Empoli (1-1 a Novara).



Delude ancora il Pescara di Zeman, fischiato dai propri tifosi dopo il rocambolesco 3-3 con la Ternana: gli abruzzesi chiudono il primo tempo sul 2-0, poi subiscono l'incredibile rimonta degli avversari, che, in 11 contro 10, si portano sul 3-2, ma al 92' Valzania trova il gol del pari. Il Brescia, infine, supera 2-0 la Salernitana: autogol di Vitale e sigillo dell'intramontabile Caracciolo.