Serie B, pari tra Frosinone e Palermo: volano Carpi, Cremonese e Pescara

Nella 9.a giornata di Serie B finisce 0-0 lo scontro al vertice tra Frosinone e Palermo. Ciociari e rosanero restano in testa alla classifica a quota 15 Lunedì l'Empoli, impegnato con l'Entella, avrà l'occasione di andare in vetta in solitaria. A una lunghezza dal primo posto, oltre ai toscani, ci sono Venezia e Carpi. L'undici di Inzaghi impatta 3-3 ad Ascoli al termine di un match spettacolare e ricco di colpi di scena mentre i biancorossi di Calabro regolano 2-1 il Cesena grazie alla doppietta di Jelenic.



Beffa per il Bari, raggiunto allo scadere dalla Pro Vercelli: il 2-2 di Legati gela i pugliesi che già sentivano profumo di primato. Salgono nelle zone alte della classifica Cremonese e Pescara. I lombardi espugnano 2-1 Cittadella chiudendo in 9 per le espulsioni di Renzetti e Almici: il gol di Cavion al 96' fa sorridere Tesser. Zeman passa di misura a Parma con Carraro a 5' dal termine.



Si impone in tasferta anche il Novara a Brescia (rete di Di Mariano). Infine la Ternana supera 4-2 lo Spezia, illuso dal doppio vantaggio dei primi minuti prima dell'onda rossoverde (Albadoro, Tremolada, Angiulli, Montalto). La graduatoria del campionato cadetto vede 18 squadre in 5 punti: il distacco tra la capolista e il fanalino di coda Cesena distanti solo 8 lunghezze...



