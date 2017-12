Serie B: pari per Palermo, Bari e Parma. Frosinone secondo

La ventesima giornata di serie B regala cinque pareggi e tre di questi riguardano le zone alte della classifica: a Cesena il Palermo passa dopo nove minuti con Trajkovski ma poi subisce la rete di Jallow dell'1-1 che sarà anche il risultato finale. Se i rosanero rimangono primi - ma appuntamento con lo "scudetto d'inverno" rimandato -, il Frosinone è l'unico a vincere tra le prime otto: doppiette per Ciofani e Ciano, l'Entella si arrende 4-3 nonostante i gol di De Luca, Diaw e La Mantia.



Nessuna rete nel big match Bari-Parma mentre Andreazzoli fa il suo esordio sulla panchina dell'Empoli pareggiando 1-1 in casa contro il Brescia (Zajc, Torregrossa). Il Carpi espugna il campo del Cittadella con la rete di Verna, stesso risultato dello Spezia che continua la rimonta, questa volta la "vittima" è l'Avellino. Clamoroso tonfo interno della Salernitana alla presenza di Lotito in tribuna, il Foggia vince dopo 31 anni con il tris firmato dalla doppietta di Floriano e il gol di Agazzi.



Il Pescara di uno traballante Zeman torna a casa con un punto preso sul campo dell'Ascoli ultimo: gli abruzzesi passano con Crescenzi ma vengono raggiunti da Bianchi. Stesso risultato in Novara-Perugia mentre il clamoroso poker di Montalto regala tre preziosi punti alla Ternana, la Pro Vercelli ne segna tre ma non bastano: finisce 4-3.