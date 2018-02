Serie B: pari per Empoli e Frosinone, il Palermo torna a sorridere

Nella 28.a giornata di Serie B (caratterizzata dal rinvio di 4 partite a causa della neve), beffa per la capolista Empoli. La capolista va in vantaggio in casa contro l'Avellino grazie al gol di Zjac al 39' ma viene raggiunta al 95' da D'Angelo e spreca l'opportunità di allungare sul Frosinone. I ciociari pareggiano 2-2 sul campo della Cremonese dopo essere andata sotto per effetto dei rigori di Scappini e Piccolo: nella ripresa Ciofani e Ciano (penalty) agguantano la quadra di Tesser.



Si avvicina così alle prime due posizioni il Palermo, che torna a vincere dopo un mese. I rosanero travolgono 4-1 l'Ascoli al Barbera: Bianchi illude i bianconeri prima della rimonta firmata da Rispoli (doppietta), Coronado e Nestorovski. Balzo importante anche per il Cittadella, ora al quarto posto: la rete di Arrighini piega l'Entella a Chiavari.



Sorride pure il Venezia di Inzaghi: la Ternana si deve arrendere sotto i colpi di Domizzi e Stulac. Infine il Foggia vince 1-0 a Novara: i rossoneri ringraziano Kragl e passano nonostante l'espulsione di Greco (doppio giallo) al 27'.



CLICCA QUI PER CRONACHE E TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE