Serie B, Palermo scappa, Empoli, Parma e Frosinone si fermano

Il secondo gol consecutivo di Rispoli manda in fuga il Palermo: i rosanero volano a +3 sulla seconda (ora il Bari) e in un campionato dalla classifica cortissima, spesso con tante squadre racchiuse in un solo punto, sembra una distanza enorme. La rete del difensore in apertura sembrava la premessa di una giornata di gloria per i siciliani, invece dopo il rigore sbagliato da Coronado, la squadra di Tedino ha rischiato di subire il pari della Ternana. È finita 1-0 e, ovviamente, è festa comunque, anche per i risultati delle altre.



Quasi tutte le rivali del Palermo, infatti, frenano: il Parma non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cesena e inciampa nel secondo pareggio di fila, il Frosinone, in 11 contro 10, si fa raggiungere dal Carpi (che ringrazia Mbakogu), e infine l'Empoli va in vantaggio a Cremona con un gol di Donnarumma, poi si fa riprendere da Brighenti. Solo il Bari torna a sorridere: dopo due sconfitte consecutive, i pugliesi ritrovano il successo battendo 3-1 il Perugia.



Nelle altre gare doppio colpaccio esterno di Salernitana e Spezia: i granata sbancano Chiavari battendo 2-0 l'Entella, i liguri vincono a Vercelli con lo stesso risultato. Pari, infine, tra Avellino e Ascoli (1-1).