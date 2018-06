Serie B, Palermo: ricorso respinto. In A va il Frosinone

"Respinto". Non c'è scritto altro nel comunicato ufficiale della Figc sul ricorso presentato dal Palermo contro il Frosinone per la finale di ritorno dei playoff per la promozione in A: la Corte sportiva d'appello ha dato torto ai siciliani che avevano chiesto la vittoria a tavolino per il comportamento antisportivo dei ciociari, tra palloni lanciati in campo dai calciatori per fermare le azioni dei rivali e l'invasione di campo dei tifosi forse avvenuta prima del fischio finale.



Niente da fare per il Palermo, dunque, che ora dovrà aspettare la sentenza sul caso Parma per avere la chance di essere "ripescato" in Serie A. Al momento, di sicuro, nella massima categoria torna ufficialmente il Frosinone che ne aveva conquistato il diritto battendo i rosanero 2-0 al Benito Stirpe nella gara contestata. La giustizia sportiva non ha cambiato il verdetto del campo.