Serie B: Palermo ko a Parma, l'Empoli in fuga

Scossone in Serie B. Nel recupero della 29.a giornata l'Empoli passa 3-0 a Foggia (diciannovesimo risultato utile di fila, quinto successo consecutivo per la squadra di Andreazzoli) grazie ai gol di Zajc, Alejandro Ropdriguez e Caputo, e va in fuga. Sono infatti otto i punti di vantaggio sul Frosinone e nove sul Palermo.



I rosanero perdono 3-2 contro il Parma che sale al quarto posto a -4 dai rosanero. Assoluto protagonista della serata al Tardini è Emanuele Calaiò, autore di una splendida tripletta: inutili le reti di Nevstorovski e Rajkovic.



Appaiato agli emiliani a quota 53 c'è anche il Bari, corsaro 2-1 ad Avellino. Vajushi illude gli irpini prima della rimonta firmata da Nené e Cissé allo scadere. La sconfitta costa cara a Walter Novellino: manca soltanto l'ufficialità dell'esonero. Al suo posto è in arrivo Claudio Foscarini. Infine termina 0-0 Carpi-Venezia: Inzaghi resta in zona playoff.