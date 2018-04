Serie B: Palermo e Parma seconde, il Venezia in rimonta

Vittorie casalinghe e secondo posto a braccetto per Palermo e Parma nella 37.a giornata di serie B: i rosanero battono in casa l'Avellino 3-0 (Coronado e Trajkovski su rigore, sigillo di La Gumina), gli emiliano superano il Carpi 2-1 grazie alla doppietta di Barillà. Sogno promozione diretta rinviato dunque per l'Empoli che, in caso di sconfitte delle inseguitrici e successo nel posticipo con il Frosinone, avrebbe messo tra sé e le altre 16 punti a cinque turni dalla fine.



Il Venezia aggancia il Perugia (che giocherà domani con la Ternana), 3-1 in rimonta sul campo del Novara mentre finisce in pareggio il derby della Puglia: 1-1 tra Foggia e Bari. Prezioso tris esterno del Cittadella, Salernitana sconfitta 3-1, nessun gol in Brescia-Cesena.



In coda due successi pesanti, la Virtus Entella supera 3-2 la Pro Vercelli che rimane ultima a braccetto con la Ternana, bene anche l'Ascoli che espugna 2-1 il campo della Cremonese.