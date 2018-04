Serie B: Palermo e Frosinone frenano, Empoli in fuga

Solita scorpacciata di gol e consueta girandola di emozioni nel pomeriggio della 31.ma giornata di Serie B. Dopo la vittoria all'ultimo respiro del Foggia nell'anticipo, i fari erano tutti puntati sul terzetto di testa formato da Empoli, Palermo e Frosinone. A fare festa sono soltanto i toscani, che piegano 3-2 il Venezia di Pippo Inzaghi al Castellani al termine di una partita bellissima e allungano in testa approfittando dei pareggi delle dirette concorrenti: i ciociari, attesi dalla partita sulla carta più semplice, si fanno fermare a sorpresa sullo 0-0 in casa dalla Salernitana, mentre i siciliani assaporano il successo fino all'ultimo e poi si fanno raggiungere nel recupero sul 2-2 sul campo del Novara, che trova il pari con Sciaudone nonostante l'inferiorità numerica. Empoli in fuga quindi, la squadra di Andreazzoli ha 3 punti di vantaggio sul Frosinone (con una partita in meno) e 6 sul Palermo.

Non mancano le sorprese neanche alle spalle del terzetto di testa. Cittadella e Bari non si fanno male nello scontro diretto (terminato 0-0) e si accontentano di un punto che fa classica in vista dei playoff, mentre il Parma cade rovinosamente 2-0 sul campo dell'Entella (tre punti importantissimi per i liguri in chiave salvezza) e si vede superare dal Perugia, che rifila un tris allo Spezia (doppietta di Cerri) e aggancia il Venezia al sesto posto a quota 46 punti. Cinque lunghezze più indietro c'è la Cremonese, che flirta a lungo col successo sul campo del Brescia ma viene raggiunta da un gol di Gastaldello allo scadere.

Aspettando i posticipi tra Avellino e Pescara e Carpi e Pro Vercelli, in coda fa festa l'Ascoli di Serse Cosmi, che vince 2-1 lo scontro salvezza con la Ternana grazie a un rigore di Monachello nel finale e abbandona l'ultimo posto in classifica, occupato ora dalla squadra umbra (26 punti).