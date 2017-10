Serie B, Palermo crolla, il Venezia batte l'Empoli e va in testa

C'è un campione del mondo in testa al campionato più pazzo di Serie B degli ultimi 30 anni: è Pippo Inzaghi, capace di battere l'Empoli 1-0 grazie a un gol di Moreo all'88' e di agguantarlo in testa col suo Venezia. La classifica, ovviamente, resta cortissima: al terzo posto, con Bari e Cremonese che avevano vinto i rispettivi anticipi, ci sono il Pescara di Zeman, che ha battuto 2-1 in rimonta l'Avellino ribaltando il risultato con Mancuso e Pettinari, e il Novara, capace di vincere 2-0 a Palermo, facendo piombare i siciliani in una vera e propria crisi, considerando che la vittoria manca ormai da 4 partite. Terzo, in realtà, è anche il Frosinone, ex capolista del campionato, che ha lo stesso trend dei rosanero: i ciociari pareggiano 1-1 a Salerno e rinviano ancora una volta l'appuntamento col successo.



Esce dalla crisi, invece, il Parma, che torna a vincere battendo 3-1 l'Entella: a segno capitan Lucarelli, Calaiò e Roberto Insigne, fratello di Lorenzo. Si rilancia anche lo Spezia (che travolge 4-2 il Perugia), mentre il Foggia si fa recuperare nel finale a Cesena in un rocambolesco 3-3. Finiscono in parità anche Pro Vercelli-Carpi (0-0) e Ternana-Ascoli (1-1).