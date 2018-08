Serie B, Palermo-Cremonese 2-2

Secondo pareggio in due partite per il Palermo, una delle grandi favorite della Serie B: la corazzata rosanero si salva soltanto nel finale, con un gol di Mazzotta all'88' che consente ai siciliani di trovare il 2-2 con la Cremonese.



È Trajkovski a sbloccare il risultato al 26' del primo tempo illudendo il Palermo. La Cremonese non molla e il tecnico Mandorlini indovina la mossa giusta: Strefezza, appena entrato, al 64' firma il gol del pari. Gli ospiti centrano persino il sorpasso all'82' con Mogos, ma all'88' Mazzotta non sbaglia il tap-in del 2-2. Finale incandescente: Radunovic salva su Haas al 92', traversa della Cremonese al 94'.