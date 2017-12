Serie B: Palermo campione d'inverno, ok Empoli e Frosinone

Il Palermo non fallisce l'appuntamento con la decima vittoria stagionale, batte 3-0 la Salernitana (Chochev, Monachello, Jajalo) e si laurea campione di inverno della serie B. Tadino sale a 39 punti anche se Frosinone e Empoli non mollano: i ciociari vincono 2-1 in rimonta sul campo del Foggia, poker esterno dei toscani a Perugia con le doppiette di Donnarumma, Caputo e Di Carmine per il 4-2 finale.



Il Bari, con in campo Diakité a dispetto del regolamento, non va oltre lo 0-0 a Carpi. Successi, invece, per Cremonese (1-0 al Cesena) e Cittadella (2-1 sul campo della Pro Vercelli) mentre il Pescara e Zeman sorridono all'87' con Valzania battendo di misura il Venezia di Inzaghi. Tre punti importanti anche per l'Avellino, 2-1 alla Ternana, l'Entella batte e aggancia il Novara. Nelle retrovie, successo fondamentale per l'Ascoli sul campo del Brescia (decide Buzzegoli)