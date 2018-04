Serie B, Palermo-Bari 1-1, Stellone raggiunto all'89'

Per qualche minuto Stellone ci aveva creduto e con lui Zamparini e tutta Palermo. Invece la gioia di un debutto vincente è evaporata nel finale, quando Nené, all'89', ha regalato al Bari, ridotto in dieci dall'espulsione di Marrone, un pareggio che teoricamente tiene ancora in corsa i pugliesi per il secondo posto, ma soprattutto ne toglie due forse decisivi ai siciliani.



Il nuovo tecnico, subentrato appena due giorni fa all'esonerato Tedino, non regala la svolta attesa nello scontro diretto: finisce 1-1 ed è il risultato più giusto dopo una partita equilbrata, che La Gumina aveva sbloccato all'85' facendo sognare i propri tifosi, poi gelati dalla zampata di Nenè. Il Palermo, che gioca addirittura in 11 contro 9 gli ultimissimi minuti di recupero per il rosso a Henderson, stacca temporanemaente il Parma ed è solo al secondo posto, il Bari resta a -3 a tre giornate dalla fine.