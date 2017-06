Serie B, ottava giornata: il Verona fallisce il sorpasso, Lasagna lancia il Carpi

Nelle gare della domenica pomeriggio dell'ottavo di turno di Serie B importantissima vittoria del Carpi, che approfitta dello stop del Cittadella e del pareggio del Verona passando 1-0 sul campo dello Spezia (in gol Kevin Lasagna), e si porta a 13 punti a 4 lunghezze da Pazzini e compagni.

Stop anche per il Pisa di Gattuso, che subisce la prima sconfitta stagionale nello stadio di casa contro la sorprendente Spal, rimane fermo a 12 punti e viene raggiunto in classifica del Perugia, che al Curi vince la terza partita consecutiva rifilando un tris all'Avellino, che come al solito in trasferta fa molta fatica (in gol Monaco e doppietta Di Carmine).

Come continua a fare fatica anche il Bari, che al San Nicola va in vantaggio con un gran tiro da fuori di Brienza ma poi si fa raggiungere dal gol di Iacoponi che regala all'Entella il pareggio che porta i liguri a quota 12, due punti sopra i pugliesi. Brutto pomeriggio anche per il Trapani di Serse Cosmi, che conclude nel peggiore dei modi una settimana da dimenticare (la sua auto è stata data alle fiamme) perdendo 2-0 lo scontro diretto sul campo del Latina (gol di Boakye e Acosti) e restando così in solitaria sul fondo della classifica a 5 punti. Un punto più in alto c'è il Vicenza, che al Menti pareggia 0-0 con il Cesena, chiude il quadro la vittoria firmata Legati della Pro Vercelli sulla Ternana.



Nel posticipo, bel balzo in classifica della Salernitana che batte 2-1 il Benevento che rimane comunque terzo a -4 dalla capolista: Della Rocca e Ramos portano avanti i padroni di casa, alla squadra di Baroni non basta il gol di Lucioni nel finale.

VERONA-BRESCIA 2-2

Verona-Brescia, lunch match dell'ottava giornata di Serie B, termina 2-2. Spettacolo e gol al Bentegodi: La squadra di Brocchi passa in vantaggio al 22' grazie al gol di Caracciolo su punizione dal limite. Pazzini pareggia i conti al 52' su lancio di Fossati ma tre minuti più tardi Torregrossa riporta avanti gli ospiti. Al 73' la seconda rete di Pazzini su calcio di rigore concesso per fallo di Bubnjic ai danni dello stesso numero 11. La formazione di Pecchia sale a quota 17 in classifica mancando il sorpasso al Cittadella capolista, adesso avanti di una sola lunghezza, mentre le rondinelle si attestano a quota 11 raggiungendo Frosinone ed Entella.



CITTADELLA-FROSINONE 2-3

Nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie B colpo esterno del Frosinone che passa 3-2 sul campo del Cittadella. La prima rete è stata firmata al 17' del primo tempo da Pryma su calcio d'angolo di Soddimo. Al 32' il pareggio siglato da Chiaretti. Pochi minuti dopo, al 37' un nuovo vantaggio del Frosinone grazie a Paganini. Il secondo tempo riparte con un nuovo gol degli ospiti, segnato da Ciofani al 46'. Al 60' i padroni di casa accorciano (rete di Litteri).



NOVARA-ASCOLI 1-0

Dopo aver portato a casa un solo punto nelle ultime quatrro sfide, il Novara torna a vincere nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie B. Al Silvio Piola la squadra di Roberto Boscaglia ha battuto 1-0 l'Ascoli. Decisiva la rete di Paolo Faragò, ben assistito da Sansone, al 62'. Terzo gol in campionato per l'esterno calabrese. Con questo successo, il Novara sale a quota 8 punti in classifica, superando proprio l'Ascoli, fermo a 7. Momento delicato per la formazione di Alfredo Aglietti, a secco di vittorie da ormai quattro giornate.