Serie B: Nestorovski lancia il Palermo, Inzaghi fermo al palo

La prima giornata di Serie B si apre nel segno dei bomber. Il Palermo festeggia i primi tre punti al Barbera della sua stagione regolando 2-0 lo Spezia grazie alle reti di Trajkovski in avvio di gara e di Nestorovski in avvio di ripresa e rende subito chiaro a tutti che l'obiettivo dei rosanero è la qualificazione diretta alla prossima Serie A. A proposito di squadre che saranno in lotta per tornare in Paradiso e a proposito di bomber, il Frosinone espugna 2-0 il campo della Pro Vercelli grazie alla rete nel primo tempo del solito Dionisi, che poi però si fa buttare fuori dall'arbitro a inizio ripresa. I ciociari non si scompongono e in chiusura di gara trovano anche il 2-0 con Paganini.

Primi tre punti in trasferta anche per il Perugia di Federico Giunti, che travolge l'Entella a domicilio trascinato dalle giocate e dai gol del nord coreano Han Kwang. L'attaccante classe 1988 di proprietà del Cagliari dà spettacolo e mette a segno addirittura una tripletta (di Cerri e Colombatto le altre reti) balzando subito in testa alla classifica dei cannonieri.

Gol e spettacolo anche a Cittadella, dove i padroni di casa superano 3-2 l'Ascoli in rimonta nonostante una grande sofferenza nel finale, mentre al Carpi basta il gol di Malcore al quarto minuto per avere la meglio sul Novara.

La delusione della prima giornata è l'Empoli, che si fa fermare sull'1-1 sul campo della Ternana (Krunic ha risposto al vantaggio di Finotto) ed è già costretto a inseguire Palermo e Frosinone. Pari, ma senza reti, anche per il Venezia di Pippo Inzaghi, fermato in casa dalla Salernitana. Chiude il quadro della prima giornata (il Parma ha battuto 1-0 la Cremonese nell'anticipo) la vittoria casalinga in rimonta dell'Avellino sul Brescia, cui non è bastato il solito gol di Caracciolo. A proposito di bomber...