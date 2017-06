Serie B: mini-fuga Verona, successi per Entella, Cittadella e Frosinone. La Spal travolge l'Avellino

Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie B la Spal travolge 3-0 l'Avellino. Il protagonista assoluto del match è Mirco Antenucci autore di una tripletta. I gol dell'attaccante, che sbaglia anche un rigore, arrivano al 40' all'87' e all'89'. I ferraresi salgono a quota 18 mentre gli irpini restano fermi a 12 nelle zone calde della graduatoria.



Il Verona batte 2-0 il Trapani di Cosmi con le reti di Siligardi (35') e Valoti (71') e sale a 27 punti staccando di cinque la coppia Cittadella-Entella. La squadra di Venturato batte 2-1 il Latina: decidono le reti realizzate da Iori e Kouame. Allo scadere Corvia segna un gol inutile per i pontini. Paura nella prima frazione per Boakye che perde i sensi in seguito a uno scontro aereo e viene portato via in ambulanza. Vola l'Entella che travolge 4-0 il Brescia di Brocchi: a segno Ammari, Caputo (doppietta) e Tremolada. Non sbaglia neppure il Frosinone: i ciociari superano 2-1 il Cesena. La squadra di Marino passa in vantaggio con Paganini e viene raggiunta da Ciano. Ciofani regala ai Canarini i 3 punti che valgono il terzo posto in classifica.



Subito dietro c'è il Perugia, che cala il poker a Vicenza e balza al quinto posto: dopo 39' gli umbri sono già sul 3-0 con le reti di Brighi, Di Chiara e Dezi. L'espulsione di Rizzo lascia in 10 i padroni di casa che però provano a riaprire il match con Bellomo al 64' ma nel finale Di Carmina fissa il risultato. Tonfo interno del Carpi per 2-0 contro l'Ascoli. I marchigiani, corsari come avvenuto sul campo del Ciattadella, si impongono grazie ai due gol di Orsolini.



A una lunghezza di distanza dagli emiliani c'è il Benevento, vittorioso di misura sullo Spezia (sigillo di Chisbah nel finale). Si avvicina alla zona playoff il Bari che piega 2-0 la Pro Vercelli con Maniero e Brienza. Rallenta il Pisa di Gattuso: i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Salernitana. Infine spettacolare successo per 4-3 della Ternana sul Novara. Casarini illude gli azzurri prima dell'onda rossoverde: Di Noia (doppietta) e Avenatti trascinano gli umbri fino al 3-1. Adorjan accorcia le distanze e nella ripresa ancora Avenatti sembra chiudere il match. Sembra perchè Kupisz firma il 4-3 e fino all'ultimo il risultato resta in bilico.