Serie B: la Spal continua a volare, tris al Brescia e terzo posto

La grande festa in campo al triplice fischio e la corsa sotto la curva testimoniano l'importanza di una vittoria, bella e sofferta, che lancia la neopromossa Spal addirittura al terzo posto in classifica. La squadra di Leonardo Semplici non può più essere considerata una sorpresa, quanto piuttosto una solida realtà dopo il successo per 3-2 sul Brescia di Christian Brocchi, che continua ad andare malissimo in trasferta.

Le Rondinelle vanno subito in vantaggio in apertura di match con Bisoli, il pareggio dei padroni di casa arriva a metà della prima frazione con Finotto, ma due minuti più tardi Caracciolo si conquista e realizza il rigore del nuovo vantaggio per gli ospiti. La prima frazione si chiude con il gol del 2-2 del solito Antenucci, che manda tutti al riposo sul risultato di parità.

Nella ripresa, giocata quasi interamente in inferiorità numerica dal Brescia per l'espulsione di Lancini, la partita è equilibrata e ricca di occasioni: al 85esimo arriva il gol partita ancora di Finotto ben servito da Antenucci, prima del triplice fischio espulso anche Martinelli, gli ospiti chiudono in nove e restano fermi a quota 18 punti in classifica, mentre la Spal aggancia il Frosinone a 24 al terzo posto.

Nell'altro anticipo di giornata vero e proprio suicidio del Vicenza, che perde al Menti lo scontro diretto con il Latina che ha giocato in inferiorità numerica per più di un'ora per l'espulsione al 29' di Nica. Il gol vittoria è di Corvia e arriva su rigore al 50', nel finale rigore anche per i padroni di casa, ma Bellomo calcia malissimo e il Latina può esultare.