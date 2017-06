Serie B, l'ex Ceravolo stende la Ternana: il Benevento è sesto

Il Benevento passa al 'Libero Liberati' di Terni grazie ad un gol dell'ex Fabio Ceravolo: 0-1 il risultato finale. In grande difficoltà la Ternana soprattutto nel primo tempo, quando subisce l'iniziativa dei campani con un Ciciretti in grande forma. La rete decisiva arriva dopo solo 4 minuti di gioco. Ciciretti salta Della Giovanna e imbecca Ceravolo che trafigge Di Gennaro.

La Ternana sbanda pericolosamente e rischia il colpo del ko, ancora con Ceravolo al 5', poi con Buzzegoli al 7'. Serve almeno un quarto d'ora per cominciare a vedere qualche segnale della squadra di casa. Al 15' ci prova Defendi da lontano, alto. Ma al 22' è ancora il Benevento ad impensierire i padroni di casa con una traversa colpita da Ciciretti con un bel diagonale.

Nella ripresa la Ternana cerca di spingere maggiormente, anche se in maniera spesso disordinata. Meglio Falletti spostato sulla trequarti dopo un primo tempo utilizzato come attaccante esterno. Ha una buona occasione al 28' quando Defendi, su tiro ravvicinato, mette a dura prova il portiere Gori. Al 32' ancora Gori respinge coi piedi un tiro di Di Noia, al 36' diagonale di Germoni di poco a lato, a tempo quasi scaduto ci prova anche Di Livio, ma il numero 12 campano blinda la sua porta e regala tre punti preziosissimi al Benevento, che giocherà due gare di fila in casa contro Cittadella e Brescia. La Ternana di Benny Carbone affronterà invece nel prossimo turno la Salernita all'Arechi in un match delicatissimo per la zona salvezza.