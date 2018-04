Serie B, l'Empoli vince e ipoteca la Serie A, pari beffa per le altre

Nel calcio non è mai finita - si dice - "finché non è finita". In Serie B il concetto è estremizzato fino all'ennesima potenza, anche se, dopo la trentacinquesima giornata, a sette punti dal termine, viene quasi da dire che l'Empoli ha pià di un piede in A. Perché è l'unica grande a vincere, guadagna ulteriormente terreno e a +11 sulle due seconde può dormire sonni tranquilli.



Il successo con la Pro Vercelli ultima in classifica è più difficile del previsto: la capolista va sotto all'8' (gol di Bufulco), poi ci mette due minuti a rimediare col solito Caputo, mentre Zajc firma il sorpasso al 33' su assist du Krunic. Nella ripresa Luperto realizza il 3-1, ma Castiglia tiene viva la partita fino all'ultimo, mentre sugli altri campi accade l'incredibile.



Tutte le big vanno in vantaggio, tutte si fanno riprendere: il Bari si fa rimontare addirittura da 0-2 a 2-2 a Pescara con i padroni di casa che in dieci contro undici trovano il pari al 94' con Pettinari. Il Frosinone spreca la chance più grande con lo Spezia: avanti con un rigore di Dionisi, al 93' viene beffato da un altro rigore, stavolta trasformato da Pessina. Il Palermo, invece, si illude con Coronado, poi la Cremonese pareggia con Scamacca.



Nelle altre gare lo scontro diretto per i playoff tra Perugia e Venezia finisce 1-1: Inzaghi scappa con Modolo, Buonaiuto all'85' salva gli umbri dalla seconda sconfitta consecutiva. Pari anche tra Brescia e Carpi con clamoroso rigore sbagliato da Caracciolo sullo 0-0, stesso risultato per Salernitana-Cesena ed Entella-Avellino. Vince, invece, la Ternana che a Novara passa addirittura 3-0.