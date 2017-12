Serie B, l'Empoli recupera il Frosinone da 0-3 a 3-3

Finisce 3-3 Empoli-Frosinone, anticipo della sedicesima giornata di serie B. Gara entusiasmante, rimonta eccezionale per la squadra di Vivarini che dallo 0-3 (doppietta di Ciano e Dionisi) trova un pareggio nei minuti di recupero grazie a due reti di Caputo. Il primo tempo è da dimenticare per l'Empoli, mentre al Frosinone vanno tutte bene. La doppietta di Ciano è splendida e taglia le gambe agli azzurri.



A inizio ripresa, al 2', Dionisi batte a rete dalla distanza e batte Provedel per uno 0-3 che sembra una sentenza. La squadra di Vivarini rialza la testa con un colpo di testa di Di Lorenzo sul palo, deviata in gol con la schiena da Bardi. Nel secondo minuto di recupero Krunic si inventa un assist per Caputo che in mezzo all'area segna il suo 13 gol stagionale.



E ancora sul tandem Krunic-Caputo arriva il clamoroso 3-3. Stavolta c'è il colpo di testa del bosniaco e la rete del capocannoniere che trova la carambola palo-gol per un punto che vale come una vittoria.