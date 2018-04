Serie B: in vetta frenano tutte, Parma e Foggia sognano

Parma adesso può sognare. Nella 34.ma giornata di Serie B la squadra di Roberto D'Aversa batte 2-0 il Frosinone nello scontro diretto del Tardini e si porta a due sole lunghezze dal secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta in A occupato dai ciociari e dal Palermo, che viene fermato sull'1-1 in casa dal Pescara nonostante il vantaggio firmato Coronado. Mezzo passo falso anche per l'Empoli sul campo dello Spezia (1-1), ma i toscani restano comunque saldamente in testa alla classifica con 9 punti di vantaggio sulle seconde della classe.

Dietro le quattro di testa (il Perugia lunedì può raggiungere il Parma), occasione sprecata anche per il Bari (1-1 al San Nicola con la Salernitana), ma a fare rumore sono i crolli di Carpi e Cittadella: la squadra di Calabro cade 2-0 sul campo dell'Ascoli di Serse Cosmi, che oggi sarebbe salvo, mentre quella di Venturato viene travolta 5-1 dal fanalino di coda Ternana e vede avvicinarsi pericolosamente il Foggia, che dilaga 4-0 sul campo della Cremonese e ora sogna i playoff.